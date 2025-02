Eerste oorlogsschepen VS in Straat Taiwan sinds inauguratie Trump

BEIJING/TAIPEI (ANP/RTR/AFP) - Twee Amerikaanse oorlogsschepen zijn deze week door de Straat van Taiwan gevaren, heeft de Amerikaanse marine dinsdag (lokale tijd) bevestigd. Het ging om een raketvernietiger en een verkenningsschip. Het was de eerste missie van de marine in de strategische waterweg sinds president Donald Trump vorige maand aantrad.

De VS stellen dat de marineschepen zich aan het internationaal maritiem recht hielden. "De doortocht vond plaats via een corridor in de Straat van Taiwan die buiten de territoriale wateren van een kuststaat ligt", verklaarde de Amerikaanse marinecommandant Matthew Comer. "Binnen deze corridor genieten alle landen de vrijheid van navigatie."

China beschouwt het democratisch bestuurde Taiwan als afvallige regio en zegt dat het derhalve soevereiniteit heeft over de Straat van Taiwan. Beijing reageerde dan ook boos op de missie van de twee Amerikaanse schepen, die veiligheidsrisico's zou hebben verhoogd.

Chinese militaire vliegtuigen

Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie vlogen in de 48 uur tot 06.00 uur lokale tijd op woensdag 62 Chinese militaire vliegtuigen nabij Taiwan. Deze uren vallen samen met de doorgang van Amerikaanse schepen.

De Taiwanese president Lai Ching-te verwerpt de soevereiniteitsclaims van Beijing en zegt dat alleen het Taiwanese volk over zijn toekomst kan beslissen.

De Amerikaanse marine vaart ongeveer een keer per maand door de Straat, soms vergezeld door schepen van geallieerde landen. De laatste keer dat een Amerikaans oorlogsschip door de zeestraat voer, was in oktober, in een gezamenlijke missie met de Canadese marine.