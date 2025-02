Vicevoorzitter veiligheidsraad Rusland tegen ruil bezet land

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Dmitri Medvedev, de vicevoorzitter van de Russische veiligheidsraad, verwerpt het idee om de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne te ruilen voor het Russische grondgebied in Oekraïense handen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde dit voor in een interview. "Onzin", reageert Medvedev.

De Russische oud-president stelt dat vrede kan worden bereikt met kracht en dat Rusland kracht heeft laten zien met een raket- en droneaanval op de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Daar zijn in de nacht van dinsdag op woensdag een dode en zeker drie gewonden gevallen, aldus de burgemeester.

Zelensky heeft de aanval veroordeeld. Het geweld toont volgens hem aan dat Rusland niet geïnteresseerd is in het beëindigen van de oorlog. "Alleen krachtige stappen en druk op Rusland kunnen deze terreur stoppen. Op dit moment hebben we de eenheid en de steun van al onze partners nodig in de strijd voor een rechtvaardig einde van deze oorlog", aldus de president op sociale media.