Moederbedrijf Albert Heijn groeit amper door lagere verkopen VS

ZAANDAM (ANP) - Supermarktconcern Ahold, moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, bol, Etos en Gall & Gall, zag zijn verkopen in het vierde kwartaal van vorig jaar amper groeien. Dit was voornamelijk te wijten aan een omzetdaling in de Verenigde Staten, waar het bedrijf ongeveer twee derde van zijn inkomsten genereert.

De operationele winst van het in Zaandam gevestigde Ahold Delhaize daalde afgelopen kwartaal met 10 procent tot 607 miljoen euro, werd woensdag bekend. De omzet kwam uit op 23,3 miljard euro, 0,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de VS, waar Ahold Delhaize ketens heeft zoals Food Lion, Giant en Stop & Shop, daalden de verkopen met eenzelfde percentage.

De onlineverkopen van boodschappen stegen afgelopen kwartaal wel, met 5,8 procent. De winstmarge bij Ahold Delhaize, een belangrijke indicator voor winkelbedrijven, verslechterde in het vierde kwartaal licht tot 4,1 procent. De "aanhoudend sterke prestaties in Europa" werden volgens het bedrijf tenietgedaan door prijsverlagingen en lagere eenmalige baten in de Verenigde Staten.