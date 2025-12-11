Eerste overleg Letschert met leiders D66, CDA en VVD begonnen

In Den Haag is donderdag aan het eind van de middag het eerste overleg van de nieuwe informateur Rianne Letschert met de leiders van D66, CDA en VVD begonnen. De bijeenkomst is vooral bedoeld om de agenda voor de komende dagen vast te stellen. Letschert heeft tot eind januari om haar opdracht af te ronden.

Volgens Rob Jetten (D66) is het ook hard nodig om eind volgende maand klaar te zijn, gezien de internationale veiligheidssituatie en de grote binnenlandse opdrachten zoals de aanpak van de woningcrisis. Henri Bontenbal (CDA) hoopt dan "zo'n volledig mogelijk akkoord" te hebben en Dilan Yeşilgöz (VVD) heeft "vertrouwen dat we een heel eind gaan komen".

Letschert en de partijleiders praten zondag en maandag op landgoed De Zwaluwenberg. De formatieruimte in de Tweede Kamer is niet de "meest inspirerende", reageerde de CDA-leider. Het is volgens Yeşilgöz "nuttig" om elkaar in een andere omgeving te ontmoeten. Dan kan er langer worden doorgepraat en gewerkt worden aan het opbouwen van een relatie.