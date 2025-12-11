Rood gebied in reisadvies Thailand-Cambodja uitgebreid

DEN HAAG (ANP) - Het rode gebied in het reisadvies voor het grensgebied van Thailand en Cambodja is door het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgebreid. In plaats van een rood reisadvies voor stroken van 20 kilometer vanaf de grens beide kanten op, gaat het nu om 50 kilometer. Volgens het ministerie is de situatie ter plekke "gevaarlijk en onvoorspelbaar".

In juli kostten gevechten in het gebied meer dan veertig mensen het leven, waarna een staakt-het-vuren werd gesloten. Die afspraak staat inmiddels onder druk. Begin deze week braken nieuwe gevechten uit in het grensgebied tussen Thailand en Cambodja, waarbij raketten worden afgevuurd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om in geen enkele situatie naar het gebied af te reizen. "Het is er te gevaarlijk."