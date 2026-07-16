Eerste stap Fransen en Duitsers naar samen oefenen met kernwapens

BERLIJN/PARIJS (ANP) - Frankrijk en Duitsland maken voor het eerst concreet werk van hun plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met zulke wapens kan worden uitgerust gaat samen tanken met een Duitse jager op een Duitse luchtmachtbasis.

Frankrijk, de enige kernmacht op het Europese vasteland, wil zijn 'nucleaire paraplu' meer gaan delen met Europese bondgenoten. Daar heeft Duitsland wel oren naar, nu Europa zich weer meer bedreigd voelt door Rusland en minder zeker is van de Amerikaanse bescherming. Beide landen gaan onder meer samen nucleaire oefeningen houden, spraken de twee eerder af. Ook Nederland overlegt over nadere samenwerking met Frankrijk en zou op termijn kunnen aansluiten.

De gezamenlijke tankbeurt van de Rafale en Eurofighter donderdag valt samen met overleg tussen de regeringen van Frankrijk en Duitsland in een kasteel even verderop. Daar staat de defensiesamenwerking centraal.