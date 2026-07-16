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EU: Google moet ruimte geven aan concurrerende zoekmachines en AI

Economie
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 14:30
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BRUSSEL (ANP) - Google moet derde partijen toegang geven tot de zoekgegevens van Google Search, aldus de Europese Commissie. Ook moet het de AI-diensten van concurrenten toegang geven tot de Android-apparaten van Google, stelt het dagelijkse bestuur van de EU.
Beide maatregelen moeten de dominante marktpositie van Google tegengaan en Europese gebruikers meer mogelijkheden bieden als het aankomt op zoekmachines en AI-systemen, aldus de Commissie. De verplichtingen vallen onder de wet Digitale Markten.
Google moet vanaf januari 2027 zijn gegevens delen met andere zoekmachines. Vanaf juli volgend jaar moet het mogelijk worden voor Android-gebruikers om ook andere AI-systemen dan die van Google te gebruiken. Als voor die data geen maatregelen zijn genomen, dreigt een boete vanuit Brussel.
Alphabet, het moederbedrijf van Google, stelt dat de besluiten "cruciale privacy- en veiligheidswaarborgen voor miljoenen Europeanen dreigen te ondermijnen".
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