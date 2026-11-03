Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste stembureaus voor Amerikaanse midterms geopend

Samenleving
door anp
anp031126082 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP) - In de Verenigde Staten zijn de eerste stembureaus geopend voor de midterms. Bij die verkiezingen, ongeveer halverwege de ambtstermijn van president Donald Trump, riskeren zijn Republikeinen hun nipte meerderheid in het Congres te verliezen.
De eerste stemlokalen openden in Vermont. In die staat heeft circa 30 procent van de geregistreerde kiesgerechtigden al een stem voor deze midterms uitgebracht, zo meldt de BBC.
Bij de verkiezingen staan alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en 35 van de 100 Senaatszetels op het spel. Uitslagen worden in Nederland verwacht in de nacht van dinsdag op woensdag. De Verenigde Staten beslaan meerdere tijdszones en er kan niet overal op hetzelfde moment worden gestemd. In het oostelijke Vermont konden kiezers plaatselijk al vroeg in de ochtend stemmen en in de uren daarna openen ook in andere staten stembureaus.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5238

Ramen aan de buitenkant beslagen na een heldere nacht? Dan doet je glas het juist goed

Jonge moeder met nul afval boodschappentas hand in hand met haar kind en duwtroller bij het lopen in de stad straat

Zoveel kinderbijslag krijgen een Belg, een Duitser en jij per kwartaal

Een witte vrieskist staat tegen de muur van een schuur, tussen tuingereedschap en een fiets.

Zo check je of je vriezer in de garage de eerste nachtvorst aankan

shutterstock_2741626357

Een thuisbatterij vóór januari kopen? Reken eerst deze drie scenario’s door

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Rook uit je warmtepomp na de eerste vorstnacht? Dat is geen storing, maar bel wél als je dit ziet

IMG_5245

Hangt je CO-melder naast de cv-ketel op ooghoogte? Daar hoort hij volgens de brandweer niet

Loading