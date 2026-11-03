Eerste stembureaus voor Amerikaanse midterms geopend

WASHINGTON (ANP) - In de Verenigde Staten zijn de eerste stembureaus geopend voor de midterms. Bij die verkiezingen, ongeveer halverwege de ambtstermijn van president Donald Trump, riskeren zijn Republikeinen hun nipte meerderheid in het Congres te verliezen.

De eerste stemlokalen openden in Vermont. In die staat heeft circa 30 procent van de geregistreerde kiesgerechtigden al een stem voor deze midterms uitgebracht, zo meldt de BBC.

Bij de verkiezingen staan alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en 35 van de 100 Senaatszetels op het spel. Uitslagen worden in Nederland verwacht in de nacht van dinsdag op woensdag. De Verenigde Staten beslaan meerdere tijdszones en er kan niet overal op hetzelfde moment worden gestemd. In het oostelijke Vermont konden kiezers plaatselijk al vroeg in de ochtend stemmen en in de uren daarna openen ook in andere staten stembureaus.