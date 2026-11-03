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Eerenberg: uitstel box 3 kost schatkist miljarden

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Dat de invoering van een nieuw stelsel voor vermogensbelasting met een jaar wordt uitgesteld, kost de schatkist naar verwachting miljarden. Dat verwacht staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën). Hoeveel het exact gaat kosten, wordt later dinsdag bekend.
Het kabinet wilde het nieuwe stelsel, waarin vermogen belast wordt nadat winst erover wordt uitgekeerd, per januari 2028 invoeren. De Raad van State waarschuwde maandag dat dit tot grote problemen leidt bij onder andere de Belastingdienst. De belangrijke kabinetsadviseur raadde aan een nieuwe wet te maken, die per 2030 moet ingaan.
Nu mikt het kabinet op invoering per 2029. Financiënminister Eelco Heinen sluit zelfs niet uit dat het alsnog lukt in 2028. Hij stelt dat dit ook volgens de Belastingdienst "haalbaar en inpasbaar" is, maar dat het vooral knelt bij de banken. Die moeten gegevens aanleveren waarop de te betalen belasting wordt gebaseerd.
Vijftien jaar
Hoewel Eerenberg verantwoordelijk is voor de Belastingdienst, zegt hij dat uitvoeringsproblemen die de box 3-wet zou veroorzaken pas de afgelopen dagen duidelijk zijn geworden. "Ik zie in het Raad van State-advies een heel aantal punten die mij zeer herkenbaar voorkomen. En dan moet je het ook gewoon weer afwegen met elkaar. En dat hebben we de afgelopen dagen gedaan."
Dat het kabinet het advies in de wind slaat om een nieuwe wet voor 2030 te maken, komt volgens Eerenberg omdat de politiek van de "box 3-rotonde" af moet. Ook Heinen zei dat hij er snel vanaf wil zijn. "Wij slepen dit dossier al vijftien jaar met ons mee. Laten we dit oplossen met elkaar."
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