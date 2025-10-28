ECONOMIE
Timmermans beticht PVV'ers van 'demonisering' met AI-plaatjes

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 22:56
anp281025253 1
DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans beticht de twee PVV-Kamerleden die een Facebook-pagina hebben bijgehouden met AI-plaatjes van 'demonisering' van mensen met een migratieachtergrond en vluchtelingen. "Met als gevolg dat er doodsbedreigingen onder stonden die uw twee volksvertegenwoordigers niet hebben verwijderd", zei de leider van GroenLinks-PvdA tegen Geert Wilders van de PVV tijdens het NOS Slotdebat.
Op de pagina van Maikel Boon en Patrick Crijns waren verschillende AI-plaatjes te zien met Frans Timmermans. Op een nepplaatje wordt de leider van GroenLinks-PvdA bijvoorbeeld geboeid afgevoerd door twee politieagenten.
"U zet mensen tegen elkaar op, en dat maakt dit land zwakker. En dat is de oogst van meer dan twintig jaar Wilders", zei Timmermans.
De term 'demonisering' is een zeer beladen term in de Nederlandse politiek. Verschillende politici werden hiervan beticht nadat Pim Fortuyn in 2002 was vermoord door de dierenactivist Volkert van der G.
