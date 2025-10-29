Eerste stembus in Castricum al geopend

CASTRICUM (ANP) - In de gemeente Castricum zijn de eerste stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen al uitgebracht. De Tuin van Kapitein Rommel opende woensdag van middernacht tot 01.00 uur de deuren voor mensen om daar hun stem uit te brengen.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan persbureau ANP weten dat er om 00.20 uur al 91 stemmen waren uitgebracht. "Het stembureau prikkelt mensen toch altijd om te gaan stemmen", aldus de woordvoerder.

Ook nummer twee op de lijst van D66, Jan Paternotte, bracht zijn stem uit bij het stembureau in Castricum. Hij was de tweede die daar stemde, een bewoner van Castricum bracht als eerste zijn stem uit.

Volgens de woordvoerder voelde de vroege opening van het stembureau "als een feest van de democratie". "Zowel jong als oud waren aanwezig en er waren ook jongeren die voor het eerst hun stem mochten uitbrengen."