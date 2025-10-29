Grote opkomst bij stemevenement met Marcouch in Arnhem

ARNHEM (ANP) - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft tijdens het evenement De Nachtelijke Stem in Museum Arnhem met jongeren gesproken voorafgaand aan de opening van de stembus in het museum. "Het ging fantastisch. We hadden 150 jongeren verwacht en er kwamen er zo'n 700", aldus de burgemeester.

Het evenement ging om 21.30 uur van start met onder meer workshops over de verkiezingen. Daarna ging Marcouch in gesprek met jongeren over thema's die voor hen belangrijk zijn. Volgens de burgemeester ging het daarbij onder meer over schone energie en klimaat en huisvesting. Ook bestaanszekerheid kwam veel aan bod. "Veel jongeren vinden dat daar echt iets aan moet gebeuren. Niet alleen voor henzelf, maar ook omdat het de stabiliteit van de samenleving ondermijnt", zei Marcouch.

De stembus opende in het museum van 00.00 tot 02.00 uur. Ook Marcouch bracht zijn stem uit, samen met een evacuee van de Tweede Wereldoorlog en een jongere. "We brachten met drie generaties de eerste stem uit", liet de burgemeester weten. Hij hoopt dat het evenement andere jongeren zal inspireren woensdag te gaan stemmen. "We hebben nu eigenlijk 700 ambassadeurs die anderen kunnen vertellen over het stemmen."

Volgens Marcouch stond er toen hij het stembureau om 01.30 uur verliet nog een lange rij tot op straat van mensen die hun stem wilden uitbrengen. "Er was veel enthousiasme en plezier."