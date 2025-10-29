Palestijnen melden tientallen doden in Gaza na bevel Netanyahu

GAZA-STAD (ANP) - Israëlische vliegtuigen hebben luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook nadat Israël de Palestijnse beweging Hamas beschuldigde van een aanval op militairen. Volgens de Burgerbescherming in Gaza zijn bij de Israëlische aanvallen zeker 26 Palestijnen omgekomen.

Hamas ontkent betrokken te zijn geweest bij een aanval op Israëlische militairen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde dinsdag desalniettemin "krachtige aanvallen" aan.

De Israëlische luchtaanvallen waren onder meer gericht op een huis in het vluchtelingenkamp Bureij in het centrale deel van Gaza, een gebouw in de wijk Sabra in Gaza-Stad en een auto in Khan Younis. Volgens getuigen gingen de aanvallen woensdagochtend door.

Eerder deze maand sloten Israël en Hamas op initiatief van de Amerikaanse president Donald Trump een staakt-het-vuren in het Palestijnse gebied.