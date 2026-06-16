Eerste testfase nieuwe ebolavaccins mogelijk volgende maand

BUNIA (ANP/RTR/AFP) - Vaccinontwikkelaars kunnen mogelijk volgende maand beginnen met de eerste testfase van hun nieuwe vaccins tegen de ebolavariant die momenteel rondgaat in Congo en Oeganda. Volgens het hoofd van de internationale vaccincoalitie CEPI liggen de vaccins die het verst in de ontwikkeling zijn op schema om al in juli die stap te zetten.

Het gaat om kandidaat-vaccins van de universiteit van Oxford en Moderna tegen de bundibugyovariant. Mogelijk kunnen veldproeven met die inentingen over enkele maanden beginnen. Er bestaan wel werkende vaccins tegen de zaïrevariant van het ebolavirus, maar die werken niet voldoende tegen de bundibugyovariant.

Het virus verspreidt zich op dit moment in hoog tempo in Centraal-Afrika. Volgens hulporganisaties lijkt het zelfs sneller te gaan dan bij eerdere uitbraken. Er zijn zeker achthonderd besmettingen en bijna tweehonderd doden, maar mogelijk ligt het dodental nog een stuk hoger.