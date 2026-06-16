ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste testfase nieuwe ebolavaccins mogelijk volgende maand

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 16:12
anp160626146 1
BUNIA (ANP/RTR/AFP) - Vaccinontwikkelaars kunnen mogelijk volgende maand beginnen met de eerste testfase van hun nieuwe vaccins tegen de ebolavariant die momenteel rondgaat in Congo en Oeganda. Volgens het hoofd van de internationale vaccincoalitie CEPI liggen de vaccins die het verst in de ontwikkeling zijn op schema om al in juli die stap te zetten.
Het gaat om kandidaat-vaccins van de universiteit van Oxford en Moderna tegen de bundibugyovariant. Mogelijk kunnen veldproeven met die inentingen over enkele maanden beginnen. Er bestaan wel werkende vaccins tegen de zaïrevariant van het ebolavirus, maar die werken niet voldoende tegen de bundibugyovariant.
Het virus verspreidt zich op dit moment in hoog tempo in Centraal-Afrika. Volgens hulporganisaties lijkt het zelfs sneller te gaan dan bij eerdere uitbraken. Er zijn zeker achthonderd besmettingen en bijna tweehonderd doden, maar mogelijk ligt het dodental nog een stuk hoger.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Van de ménage à trois Van Dis, Ellen Jens en Wim T. Schippers leeft nu alleen Adriaan nog

177219224_m

Onbekend nummer? Met deze slimme trucs weet je binnen seconden wie er belt

anp150626179 1

19-jarige verdachte die groep fietsers schepte in Zeeland dinsdag voorgeleid

generated-image (1)

Oud-ECB-baas Trichet: “We moeten voorbereid zijn op het ergste”

189912345_m

Handbagage en rolkoffer worden weer gratis.

203846877_m

Polyamorie valt in de praktijk niet mee

Loading