Eerste treinen en bussen na ov-staking in Utrecht vertrokken

UTRECHT (ANP) - Na de landelijke staking van medewerkers in het hele openbaar vervoer, zijn iets na 08.00 uur de eerste treinen en bussen vertrokken van Utrecht Centraal. De NS zei voorafgaand aan de stakingsdag te verwachten de rest van de woensdagochtend nodig te hebben om de dienstregeling op te starten. Mogelijk verloopt dat sneller. Op Utrecht Centraal klinkt door het station dat treinen rond 08.30 uur weer normaal rijden. Volgens een woordvoerder van de NS rijdt het treinverkeer rond dat tijdstip grotendeels weer als gebruikelijk.

De staking was van 04.00 tot 08.00 uur over het hele land in het openbaar vervoer. Veel mensen leken daarvan op de hoogte te zijn, zagen ANP-verslaggevers op de hoofdstations van Utrecht en Amsterdam. Slechts een enkeling hoopte dat er toch al eerder een trein zou gaan, of was op Utrecht Centraal gestrand na het missen van de laatste trein in de nacht.