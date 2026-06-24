ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste treinen en bussen na ov-staking in Utrecht vertrokken

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 8:27
anp240626084 1
UTRECHT (ANP) - Na de landelijke staking van medewerkers in het hele openbaar vervoer, zijn iets na 08.00 uur de eerste treinen en bussen vertrokken van Utrecht Centraal. De NS zei voorafgaand aan de stakingsdag te verwachten de rest van de woensdagochtend nodig te hebben om de dienstregeling op te starten. Mogelijk verloopt dat sneller. Op Utrecht Centraal klinkt door het station dat treinen rond 08.30 uur weer normaal rijden. Volgens een woordvoerder van de NS rijdt het treinverkeer rond dat tijdstip grotendeels weer als gebruikelijk.
De staking was van 04.00 tot 08.00 uur over het hele land in het openbaar vervoer. Veel mensen leken daarvan op de hoogte te zijn, zagen ANP-verslaggevers op de hoofdstations van Utrecht en Amsterdam. Slechts een enkeling hoopte dat er toch al eerder een trein zou gaan, of was op Utrecht Centraal gestrand na het missen van de laatste trein in de nacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026

generated-image (2)

Dit zijn de sterkste legers van Europa

shutterstock_2768385875

Waarom brood net zo ongezond kan zijn als chips

172238498_m

Nederlanders overschatten vaak hoe duur een autovakantie is: dit kost het echt

147687822_m

Zie je dit icoontje op je Android? Let dan goed op of er geen kwaadwillenden meekijken

177738824_m

Waarom je echt nu met krachttraining moet beginnen: zo gezond is het

Loading