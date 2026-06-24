Israël praat met Libanon over teruggeven gebied Zuid-Libanon

WASHINGTON (ANP/RTR) - Israël en Libanon hebben in Washington een Amerikaans plan besproken waarbij de Israëlische krijgsmacht (IDF) zich terugtrekt uit een deel van Zuid-Libanon. Drie Israëlische functionarissen zeggen tegen persbureau Reuters dat het idee van de "pilot" is dat de Amerikanen het Libanese leger gaan trainen.

Israël controleert een groot gebied in het zuiden van Libanon en spreekt van een "veiligheidszone" die nodig zou zijn om het noorden van Israël te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Libanese burgers uit dat gebied moesten vertrekken en hele dorpen zijn afgebroken.

Libanon en Hezbollah willen allebei dat Israël zich helemaal terugtrekt uit het zuiden, maar daar is in het Amerikaanse plan geen sprake van.

Het idee is dat de Amerikanen de Libanese militairen niet alleen gaan trainen, maar ook doorlichten om er zeker van te zijn dat zij geen banden hebben met Hezbollah.