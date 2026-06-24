ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tienduizenden huishoudens in Frankrijk zonder stroom door hitte

Samenleving
door Redactie
woensdag, 24 juni 2026 om 7:56
bijgewerkt om woensdag, 24 juni 2026 om 8:01
anp240626080 1
Zeker 68.000 huishoudens in het westen van Frankrijk zitten zonder stroom door de hittegolf die het land teistert. Volgens de autoriteiten in het departement Finistère hebben de extreem hoge temperaturen gezorgd voor problemen met het elektriciteitsnetwerk.
De stroomuitval begon dinsdagavond bij een transformator, maar duurt door technische problemen nog zeker de hele dag. De prioriteit wordt gegeven aan het herstel van de stroom bij medische faciliteiten. Verzorgingshuizen worden bijvoorbeeld voorzien van generatoren.
Frankrijk kampt al dagen met een hittegolf. Dinsdag was zelfs de warmste dag ooit gemeten in het land en ook voor woensdag geldt code rood in een groot deel van het land. Veel scholen blijven dicht en toeristische plekken hebben hun openingstijden aangepast.
Wetenschappers zeggen dat dit soort extreme hittegolven vaker plaatsvinden door de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026

generated-image (2)

Dit zijn de sterkste legers van Europa

shutterstock_2768385875

Waarom brood net zo ongezond kan zijn als chips

172238498_m

Nederlanders overschatten vaak hoe duur een autovakantie is: dit kost het echt

147687822_m

Zie je dit icoontje op je Android? Let dan goed op of er geen kwaadwillenden meekijken

177738824_m

Waarom je echt nu met krachttraining moet beginnen: zo gezond is het

Loading