Moderne verzorgingshuizen zijn niet nodig, zegt sector

DEN HAAG (ANP) - Organisaties rond de zorg zien niets in het plan van het demissionaire kabinet voor 'moderne verzorgingshuizen', een nieuwe woonvorm voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen of willen wonen, maar die nog te goed zijn voor verblijf in een verpleeghuis. Zulke instellingen zijn niet nodig, zeggen zeven organisaties in een gezamenlijke verklaring.

Volgens de opstellers zijn moderne verzorgingshuizen "financieel slechts beperkt toegankelijk voor ouderen". Door personeelstekorten zijn de instellingen ook "praktisch moeilijk realiseerbaar", en lopende projecten voor ouderen zouden daardoor vertraging kunnen oplopen, stellen de organisaties.

De gezamenlijke verklaring is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor verpleeghuizen en thuiszorg ActiZ, woningcorporatiekoepel Aedes, ouderenorganisatie ANBO-PCOB, Alzheimer Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de vereniging voor vastgoedinvesteerders IVBN.

'Meer tempo'

De organisaties zeggen dat ze de behoefte herkennen, maar ze "delen niet de noodzaak" van weer een nieuwe woonvorm. In plaats daarvan willen ze "meer tempo" in het uitwerken van de afspraken die eerder zijn gemaakt over ouderenzorg. Daarvoor moeten de problemen rond woningbouw worden opgelost.

Demissionair staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij (Volksgezondheid, BBB) deelde haar plan woensdag. Ze wil dat er zelfstandige woningen komen, met daarbij gemeenschappelijke ruimtes voor gezelschap en activiteiten. Een vaste zorgaanbieder zou ondersteuning en zorg kunnen geven.

Volgens het ministerie willen ruim 20.000 ouderen naar zo'n plek verhuizen. Het zou vaak gaan om alleenstaande mensen die geen breed sociaal netwerk hebben en steeds afhankelijker worden van hulp.