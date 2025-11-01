Eerste verdachten van overval op het Louvre voorgeleid

PARIJS (ANP/AFP) - De eerste verdachten die volgens justitie betrokken zijn bij de spectaculaire roof van historische juwelen en objecten uit het Parijse museum het Louvre zijn zaterdag voorgeleid. Het Openbaar Ministerie in Parijs meldde niet hoeveel verdachten voor de rechter verschenen.

In de zaak werden eerst twee mensen gearresteerd en vervolgens meldde de politie afgelopen week nog vijf aanhoudingen. Recent zei de Parijse aanklager Laure Beccuau dat twee verdachten die van diefstal en criminele samenzwering worden beschuldigd, dat voor een deel hebben toegegeven.

Vanaf de straat braken twee dieven met behulp van een verhuislift in in de Apollogalerij van het Louvre. Dat gebeurde op zondagochtend toen het museum net open was. Ze vernielden vitrines en gingen er vandoor met Franse kroonjuwelen ter waarde van 88 miljoen euro. Buiten wachtten medeplichtigen. De juwelen zijn nog spoorloos. De historische waarde zou onschatbaar zijn.