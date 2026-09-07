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Eerste verkeersbrug tussen Noord-Korea en Rusland geopend

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 10:47
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MOSKOU (ANP/RTR) - De eerste verkeersbrug tussen Noord-Korea en Rusland is maandag ceremonieel geopend. Volgens het Russische staatspersbureau TASS is het een teken dat de relatie tussen de twee landen sterker wordt.
De brug overspant de Tumengrivier ten noorden van Noord-Korea. Er bestonden al directe verbindingen tussen Rusland en Noord-Korea, maar dit waren enkel spoorbruggen en vliegverbindingen. Volgens de Russische premier Michaïl Misjoestin moet de brug de samenwerkingen tussen Noord-Korea en Rusland op verschillende gebieden, waaronder toerisme, stimuleren. Dit zal leiden tot meer banen, zegt de premier.
De relatie tussen de twee landen wordt alsmaar sterker sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022. Pyongyang stuurde duizenden militairen naar Rusland om het Russische leger te ondersteunen in de oorlog tegen Oekraïne.
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