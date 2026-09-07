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Rutte bij coronaverhoor: we hadden vaker moeten reflecteren

Samenleving
door Redactie
maandag, 07 september 2026 om 10:46
bijgewerkt om maandag, 07 september 2026 om 10:48
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 Het kabinet had tijdens de coronapandemie vaker moeten reflecteren of de juiste keuzes werden gemaakt om het virus te bestrijden, blikt toenmalig premier Mark Rutte terug. Bij zijn tweede verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona oppert hij dat de "meest betrokken mensen" bij een volgende crisis elke zes tot acht weken bij elkaar komen om niet de dagelijkse problemen te bespreken, maar de diepere keuzes daarachter.
Bij zo'n overleg kan het bijvoorbeeld gaan over de werkdruk op ministeries, de maatschappelijke en economische impact van crisismaatregelen en de inperking van vrijheden daarvan.
De voormalige minister-president zei dit toen hem werd gevraagd of bepaalde taken van het ministerie van Volksgezondheid hadden moeten worden overgenomen door andere ministeries, om ambtenaren te ontlasten. Dat had volgens de VVD'er juist tot meer werkdruk geleid. Hij denkt niet dat een reflecterend overleg hem op dit punt tot andere gedachten had gebracht.
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