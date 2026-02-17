ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eeuwenoud gezonken oorlogsschip weer zichtbaar in Zweden

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 13:52
anp170226100 1
STOCKHOLM (ANP/AFP) - Een eeuwenoud gezonken oorlogsschip is in Stockholm weer zichtbaar geworden. Dat komt doordat het waterpeil in de Oostzee is gezakt.
Delen van de romp steken sinds begin februari boven het water uit bij het eiland Kastellholmen. Zoiets gebeurde in 2013 ook al, maar het is ongebruikelijk hoe goed het schip nu te zien is.
Archeologen zijn er niet uit om welk schip het precies gaat. Het gaat waarschijnlijk om een vaartuig dat rond 1640 tot zinken is gebracht om als fundament voor een brug te dienen.
Meer gezonken schepen
Expert Jim Hansson van het wrakkenmuseum Vrak zei tegen persbureau AFP dat er in het gebied geen beestjes zijn die het hout opeten. "Dus het blijft, zoals je ziet, wel vierhonderd jaar goed."
In het gebied bevinden zich nog meer gezonken schepen die ook deel moesten uitmaken van de brug. Er loopt een onderzoeksproject om oude scheepswrakken in de regio te identificeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

voorbeeld letters whatsapp

De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert

ANP-537382734

Steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker: dit kun je doen om het te voorkomen

a8b25009-bf9d-40bf-af52-d09ba18bbfe9_1378x1554

Vrouw diende klacht in bij FBI dat ze als kind is aangerand door Trump

20230210jav0009-1920

Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

9ccd566032f570792b5cfbd9e2344885

Hij werd jarenlang bespot, maar vandaag zegeviert de Bitcoin-hater.

ANP-428261769

Wat is het belangrijkste bij een goede zoen volgens de wetenschap

Loading