Eeuwenoud gezonken oorlogsschip weer zichtbaar in Zweden

STOCKHOLM (ANP/AFP) - Een eeuwenoud gezonken oorlogsschip is in Stockholm weer zichtbaar geworden. Dat komt doordat het waterpeil in de Oostzee is gezakt.

Delen van de romp steken sinds begin februari boven het water uit bij het eiland Kastellholmen. Zoiets gebeurde in 2013 ook al, maar het is ongebruikelijk hoe goed het schip nu te zien is.

Archeologen zijn er niet uit om welk schip het precies gaat. Het gaat waarschijnlijk om een vaartuig dat rond 1640 tot zinken is gebracht om als fundament voor een brug te dienen.

Meer gezonken schepen

Expert Jim Hansson van het wrakkenmuseum Vrak zei tegen persbureau AFP dat er in het gebied geen beestjes zijn die het hout opeten. "Dus het blijft, zoals je ziet, wel vierhonderd jaar goed."

In het gebied bevinden zich nog meer gezonken schepen die ook deel moesten uitmaken van de brug. Er loopt een onderzoeksproject om oude scheepswrakken in de regio te identificeren.