Egypte opent na vele jaren vertraging nieuw Egyptisch Museum

CAÏRO/GIZEH (ANP/AFP/DPA/BELGA) - Met een grote ceremonie heeft Egypte eindelijk het Grote Egyptische Museum (GEM) bij Caïro volledig geopend. President Abdel Fattah al-Sisi sprak van een "nieuw hoofdstuk in de geschiedenis". Het museum over de Egyptische oudheid stond eerder in het hart van Caïro.

Het idee om het beroemde Egyptische museum weg te halen uit het door verkeer en vervuiling geteisterde centrum van de miljoenenstad stamt al uit de jaren negentig. Het GEM staat nu ruim 12 kilometer zuidwestelijker, vlak bij de piramides.

Begin 2002 legde de toenmalige president Mubarak de eerste steen. De bouw liep vertraging op door de machtswisseling in 2011, economische en politieke crises en het coronavirus.

Het is een nationale feestdag in Egypte en de ceremonie was op veel plaatsen via grote beeldschermen te volgen. Uit de hele wereld waren koningen, prinsen, emirs, presidenten en premiers naar Caïro gekomen, onder wie premier Dick Schoof en de Belgische koning en premier.