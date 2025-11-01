ECONOMIE
Tientallen doden en nog vele vermisten na aardverschuiving Kenia

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 19:46
anp011125128 1
NAIROBI (ANP/AFP) - Minstens 21 mensen zijn omgekomen en meer dan dertig mensen zijn nog vermist na een door hevige regenval veroorzaakte aardverschuiving in West-Kenia. Dat meldt de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken op X.
De aardverschuiving vond 's nachts plaats in Marakwet East in het westen van het land, waar momenteel het regenseizoen is. Het Keniaanse Rode Kruis deelde luchtfoto's van de regio waarop enorme modderstromen te zien zijn.
Door de overstromingen zijn veel toegangsroutes geblokkeerd en dat bemoeilijkt reddingspogingen, aldus het Rode Kruis.
