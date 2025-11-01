Nuis is trots op topniveau aan het begin van het seizoen

HEERENVEEN (ANP) - Kjeld Nuis moest bij de NK afstanden tot het uiterste gaan om de titel op de 1500 meter binnen te slepen. Dat lukte in een spannende rit waarin hij Joep Wennemars versloeg en ook nog teamgenoot Tim Prins vier honderdsten van een seconde voorbleef. "Ik ben supertrots dat ik mezelf overstijg en ook de rest", zei de 35-jarige schaatser van Reggeborgh.

De tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter zegt nog nooit zo snel te zijn begonnen aan het seizoen als met deze 1.43,49. "Het moet ook wel, als je ziet hoe Tim Prins en Joep Wennemars rijden. We hebben denk ik nog nooit zo'n snel podium gehad. Dit is echt een fenomenaal niveau. Ik moest alle zeilen bijzetten. Als je nu iets laat liggen, ben je weg en sta je niet eens in de top 5."

Nuis moest flink versnellen om voor Wennemars te blijven bij de kruising. "Hij heeft zoveel power op dat eerste stuk. Ik dacht: hij gaat mij hier niet overkruisen en dat voelt wel vet als dat dan lukt. Het kan ook dat ik dan tegen een muur oprijd." Dat gebeurde niet, wat Nuis vertelde dat het met zijn uithoudingsvermogen goed zit. "Wilskracht kwam wel even boven en ik denk dat dat mijn vechtershart typeerde. Dit kwam echt uit mijn tenen."

De routinier kon genieten van de tweestrijd met de zoon van Erben Wennemars, de voormalig wereldkampioen op de 1500 meter waar hij zelf ook nog tegen reed. "Het was vechten tot de max. Ik vond het een mooie en ik denk het publiek ook. Je ziet iemand keihard wegrijden, net als z'n pa vroeger. De dood of de gladiolen en dan maar zien. Ik heb ook tegen Erben gereden. Die ritten tussen hem en Mark Tuitert vond ik altijd geweldig om te zien. Ik denk dat we Thialf een leuke strijd hebben geleverd."