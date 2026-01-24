Eichelsheim: militairen verdienen erkenning, geen ontkenning

DEN HAAG (ANP) - Wat Nederlandse militairen hebben gedaan in Afghanistan, na 9/11, "verdient erkenning, geen ontkenning. Geen bagatellisering. Geen herschrijving van de werkelijkheid achteraf". Dat schrijft Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim op Facebook als reactie op uitspraken van Donald Trump. De Amerikaanse president zei eerder deze week dat in de strijd in Afghanistan Amerikanen aan het front vochten en andere NAVO-landen de frontlinie schuwden.

"Ze gingen in het besef dat hun werk gevaarlijk was, dat de omstandigheden zwaar waren en dat de uitkomst onzeker kon zijn. Ze gingen toch. Uit plichtsbesef. Uit loyaliteit. En in het vertrouwen dat hun inzet ertoe deed", aldus Eichelsheim over de mannen en vrouwen die vochten tegen de Taliban. Vijfentwintig Nederlandse militairen zijn omgekomen in Afghanistan.

"Als Commandant der Strijdkrachten sta ik pal achter iedere Nederlandse militair die in Afghanistan heeft gediend. Hun inzet was reëel. Hun offers waren reëel. Hun verhaal verdient het om eerlijk verteld te worden."