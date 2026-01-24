ECONOMIE
Gouverneur Minnesota wil dat zijn staat schietpartij onderzoekt

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 22:09
MINNEAPOLIS (ANP/AFP) - De gouverneur van Minnesota, Tim Walz, wil dat zijn staat het onderzoek leidt naar de dodelijke schietpartij in Minneapolis van zaterdag. Hij vertrouwt het onderzoek niet toe aan de federale overheid.
"De federale overheid kan niet worden vertrouwd om dit onderzoek te leiden. De staat zal het afhandelen", zei Walz op een persconferentie.
Zaterdag werd in Minneapolis een man doodgeschoten door een agent van de US Border Patrol, de Amerikaanse grenspolitie. Walz riep Trump nogmaals op om federale agenten terug te trekken uit zijn staat. "Ze zaaien chaos en geweld." Trump beschuldigt Walz ervan op te roepen tot opstand.
Er zijn al wekenlang felle protesten gaande tegen de aanwezigheid van de federale agenten die door president Trump naar Minnesota werden gestuurd om illegale migranten op te sporen. De situatie escaleerde toen een agent van immigratiedienst ICE eerder deze maand de 37-jarige Renee Good doodschoot.
