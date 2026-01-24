ECONOMIE
Grenspolitie: schietende agent Minneapolis was goed getraind

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 21:26
MINNEAPOLIS (ANP) - De federale agent die zaterdag in Minneapolis een man doodschoot was "zeer goed getraind", zei commandant Greg Bovino van de federale Amerikaanse grenspolitie op een persconferentie. De agent zou acht jaar in dienst zijn bij de grenspolitie.
Volgens Bovino had het slachtoffer een vuurwapen met twee extra magazijnen bij zich, en geen identiteitsbewijs op zak. "Dit lijkt een situatie waarin iemand maximale schade wilde aanrichten en wetshandhavers wilde afslachten", verdedigde Bovino het handelen van de agent. Het is echter onduidelijk of het slachtoffer het vuurwapen vasthield op het moment dat hij werd neergeschoten.
Volgens de lokale politie van Minneapolis had het slachtoffer waarschijnlijk een vergunning om een wapen te dragen.
