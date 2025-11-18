ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rover: vele treinstoringen slecht voor het hele openbaar vervoer

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 11:36
anp181125090 1
AMERSFOORT (ANP) - De vele treinstoringen van de afgelopen tijd zijn slecht voor het hele ov, omdat meer mensen besluiten "dan maar thuis te werken of voor ander vervoer te zorgen". Dat stelde reizigersvereniging Rover, nadat ProRail had gemeld dat er dit jaar 530 grote incidenten zijn geweest.
"Het was ons inderdaad ook opgevallen dat het slecht gaat op het spoor", aldus Rover. De organisatie erkent dat veel storingen, die zijn ontstaan door bijvoorbeeld koperdiefstal en personeelsgebrek, "niet makkelijk op te lossen zijn".
"Uiteindelijk zorgt dit dus voor minder reizigers", stelt Rover. "Het is zelfs slecht voor de hele samenleving als dit betekent dat reizigers kiezen voor minder duurzaam vervoer en de wegen weer voller worden."
Rover vraagt NS en ProRail de oorzaken te onderzoeken. "Daar is namelijk nog geen heel duidelijk beeld over. En dat maakt het moeilijk om naar een oplossing te werken. Ook blijven we hameren op goede informatievoorziening, zodat reizigers tijdig weten waar ze aan toe zijn."
loading

POPULAIR NIEUWS

158304056_m

Vitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaarde

ANP-537342209 (1)

Bekend diabetesmedicijn gelinkt aan extreem hoge levensverwachting bij vrouwen

ANP-72952614

Ook zus Jenny mengt zich in ruzie tussen Jan en Monique Smit: "Dit is een statement"

generated-image (54)

Tweetaligheid: waarom deze ogenschijnlijk simpele vaardigheid een teken is of de bron kan zijn van hogere intelligentie

generated-image (55)

‘Elke dag, urenlang’: vrouwen vertellen over escalatie, schaamte en herstel na pornoverslaving

120279498_m

Waarom je donkere kringen en wallen onder je ogen krijgt (en wat je ertegen kan doen)

Loading