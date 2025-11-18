Rover: vele treinstoringen slecht voor het hele openbaar vervoer

AMERSFOORT (ANP) - De vele treinstoringen van de afgelopen tijd zijn slecht voor het hele ov, omdat meer mensen besluiten "dan maar thuis te werken of voor ander vervoer te zorgen". Dat stelde reizigersvereniging Rover, nadat ProRail had gemeld dat er dit jaar 530 grote incidenten zijn geweest.

"Het was ons inderdaad ook opgevallen dat het slecht gaat op het spoor", aldus Rover. De organisatie erkent dat veel storingen, die zijn ontstaan door bijvoorbeeld koperdiefstal en personeelsgebrek, "niet makkelijk op te lossen zijn".

"Uiteindelijk zorgt dit dus voor minder reizigers", stelt Rover. "Het is zelfs slecht voor de hele samenleving als dit betekent dat reizigers kiezen voor minder duurzaam vervoer en de wegen weer voller worden."

Rover vraagt NS en ProRail de oorzaken te onderzoeken. "Daar is namelijk nog geen heel duidelijk beeld over. En dat maakt het moeilijk om naar een oplossing te werken. Ook blijven we hameren op goede informatievoorziening, zodat reizigers tijdig weten waar ze aan toe zijn."