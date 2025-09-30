ECONOMIE
Stadhuisplein Amersfoort weer leeg na demonstratie tegen azc

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 20:29
anp300925184 1
AMERSFOORT (ANP) - Het Stadhuisplein in Amersfoort is zo goed als leeg nadat daar eerder dinsdagavond twee groepen demonstranten tegenover elkaar stonden. Het ging om tegenstanders van de komst van een azc in Amersfoort en een groep tegendemonstranten. In het stadhuis is een vergadering bezig over asielopvang.
Bij het protest werden twee mensen aangehouden, een voor belediging van een agent een voor het gooien van vuurwerk.
Toen de tegendemonstranten vertrokken riepen de anti-azc-demonstranten "Doei!!" en zwaaiden. Vervolgens verplaatste deze groep zich richting de vertrekkende tegendemonstranten. Maar de politie kwam tussenbeide. Rond 20.15 uur waren er nog enkele demonstranten rond het Stadhuisplein.
De mensen die tegen een azc in Amersfoort zijn, riepen leuzen als "wij zijn Nederland" en "azc weg ermee". Ze droegen Nederlandse vlaggen en Prinsenvlaggen bij zich. Die laatste vlag wordt vaak gebruikt door mensen van extreemrechtse groepen. De tegendemonstranten riepen onder meer "vluchtelingen welkom, nazi's niet".
