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Eiffeltoren en Louvre wijzigen openingstijden vanwege hitte

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 16:21
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PARIJS (ANP/AFP) - De openingstijden van de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs zijn aangepast vanwege de hitte in de Franse hoofdstad. Daar geldt momenteel code rood, de hoogste weerswaarschuwing die in Frankrijk kan worden afgegeven.
De Eiffeltoren sloot dinsdag al om 16.00 uur. Het is "zeer waarschijnlijk" dat de toeristische trekpleister woensdag ook eerder dichtgaat, aldus de uitbater. Bezoekers die al een kaartje hebben gekocht voor een bezoek op een later tijdstip, krijgen hun geld terug.
Het Louvre heeft aangekondigd woensdag tot en met zaterdag eerder te sluiten vanwege de verwachte hitte. De deuren van het drukst bezochte museum ter wereld gaan al om 16.00 uur dicht, twee uur eerder dan gebruikelijk.
Frankrijk gaat sinds vorige week gebukt onder een hittegolf die het dagelijkse leven heeft ontregeld. Zo zijn op meerdere plekken scholen gesloten. In Parijs lopen de temperaturen deze dagen op tot boven de 40 graden.
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