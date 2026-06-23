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Inwoners Teheran krijgen vrije dagen voor begrafenis Khamenei

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 16:19
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TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse autoriteiten hebben bepaald dat inwoners van Teheran drie dagen vrij krijgen voor de begrafenis van de omgekomen ayatollah Ali Khamenei. Hij was zo'n 37 jaar aan de macht in Iran toen hij eind februari werd gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval.
De begrafenis zelf vindt plaats op 9 juli in Mashhad, waar hij vandaan kwam. De vrije dagen zijn van 4 tot en met 6 juli. De burgemeester van Teheran zei eerder 20 miljoen mensen te verwachten bij de rouwstoet voor Khamenei door Teheran. Khamenei werd na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Mojtaba Khamenei.
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