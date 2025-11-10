Eigenaar van ontplofte auto New Delhi gearresteerd

NEW DELHI (ANP) - De eigenaar van het voertuig dat explodeerde in de binnenstad van New Delhi is gearresteerd. Dat meldt de Indiase tv-zender NDTV. Bij die explosie kwamen meerdere mensen om het leven en raakten zeker twintig mensen gewond. Meerdere voertuigen in de omgeving vlogen in brand.

Alle mogelijke aanwijzingen rond het voorval worden onderzocht, zei de Indiase minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah voorafgaand aan zijn bezoek aan de plek. Volgens de hoofdstedelijke politiecommissaris vond de explosie plaats toen een langzaam rijdend voertuig stopte voor een rood licht nabij de ingang van metrohalte Lal Quila, in de oude binnenstad. In de auto zaten volgens de commissaris op dat moment mensen.

Onduidelijk is of het gaat om een ongeval of dat er sprake is van opzet. De landelijke antiterrorismebrigade is ter plaatse om onderzoek te doen.