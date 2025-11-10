ECONOMIE
Bloemenveiling Royal FloraHolland sluit locatie in Eelde

Economie
door anp
maandag, 10 november 2025 om 18:50
anp101125156 1
EELDE (ANP) - Bloemenveiling Royal FloraHolland sluit zijn locatie in Eelde. Volgens het bedrijf is de bijna honderd jaar oude veiling in het noorden van Drenthe niet meer rendabel. Royal FloraHolland, met het hoofdkantoor in Aalsmeer, heeft in Nederland ook vestigingen in Naaldwijk en Rijnsburg.
Volgens vakbond CNV raken 70 mensen hun baan kwijt door de sluiting. Het veilingbedrijf wil alle activiteiten in Eelde uiterlijk eind juni volgend jaar beëindigen.
De verkopen van bloemen en planten staan al geruime tijd onder druk, mede door een gedaalde koopkracht. "Er is al langer onzekerheid over de toekomst van de locatie Eelde, dus helemaal onverwacht komt het niet. Maar de sluiting heeft enorme impact", aldus CNV.
Royal FloraHolland is de grootste bloemenveiling van Nederland.
