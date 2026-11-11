Eigenaresse bruidswinkel vraagt hoofdverdachte: was dit het waard

DEN HAAG (ANP) - De eigenaresse van de bruidswinkel die doelwit werd van de aanslag op de Tarwekamp richtte zich woensdag in haar slachtofferverklaring tot de vier verdachten. Aan haar ex-vriend en de vermeende opdrachtgever van de aanslag vroeg ze: "Was dit het waard, ben je tevreden? Als het goed is, is dit wat je wilde, mij volledig kapotmaken. Nou gefeliciteerd, dat is je gelukt."

De vrouw sprak via een opgenomen audioboodschap. Ze vertelt dat ze nog altijd ondergedoken zit op een geheim adres en nauwelijks naar buiten durft. "Het gaat zo erg slecht met mijn mentale gesteldheid dat ik aan mijn tweede psycholoog toe ben en intensieve behandeling nodig heb."

Volgens justitie wilde Moshtag B. (35) wraak nemen op zijn ex omdat hij dacht dat ze vreemdging. Mourad B. (31) en Ilias B. (25) zouden de aanslag hebben uitgevoerd. Tegen Adil A. (34) geldt een minder zware verdenking. Hij zou niet bij de aanslag aanwezig zijn geweest.

Bij de ontploffing in de Haagse wijk Mariahoeve kwamen op 7 december 2024 zes mensen om het leven.