Topfavoriete Brand stapt uit met blessure in Superprestige Niel

NIEL (ANP) - Wereldkampioene veldrijden Lucinda Brand is al vroeg uitgestapt in de cross uit de Superprestige in het Belgische Niel. De topfavoriete voor de zege raakte in de eerste ronde geblesseerd. Ze liep met een pijnlijke grimas op haar gezicht het modderige parcours af.

Brand won dit seizoen al vijf veldritten. De 37-jarige routinier kreeg afgelopen zaterdag in Zeddam de Europese titel cadeau door een straf voor de Luxemburgse winnares Marie Schreiber. De jury oordeelde dat Schreiber Brand zou hebben gehinderd in de eindsprint.