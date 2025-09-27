ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eikels en beukennootjes op Veluwe vallen dit jaar heel vroeg

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 september 2025 om 9:36
anp270925059 1
WAGENINGEN (ANP) - Door het zeer warme groeiseizoen vallen de eikels en beukennootjes op de Veluwe dit jaar heel vroeg. Onder de zomer- en wintereiken, de inlandse eiken, liggen grote hoeveelheden eikels. De reden daarvoor is de zeer hoge temperatuur gedurende het voorjaar en de zomer, zo melden onderzoekers van de universiteit in Wageningen en de Vereniging Wildbeheer Veluwe op NatureToday.
De hoeveelheid eikels en beukennootjes wordt al tientallen jaren bijgehouden op de Veluwe. Na de bloei wordt geteld hoeveel vruchten er aan de bomen hangen. Dit jaar is het totale aantal eikels en beukennootjes naar schatting 5,4 miljoen kilo. Het is daarmee een meer dan gemiddeld mastjaar. De grote hoeveelheid mast betekent dat er voor veel diersoorten veel voedsel is.
De inlandse eiken zitten met naar schatting 4,7 miljoen kilo eikels ruim boven het gemiddelde van 3,1 miljoen kilo. Het aantal eikels van de Amerikaanse eik en beukennootjes van de Amerikaanse beuk is juist heel laag.
Van de beukenbomen heeft maar 27 procent gebloeid. De helft daarvan zit vol met beukennootjes en de andere helft heeft een gemiddelde dracht. "Ondanks dat het een slecht beukennootjesjaar is, is het wel opvallend dat er voor het dertiende jaar op rij beukennootjes zijn. Vroeger waren er het ene jaar beukennootjes en het jaar erop helemaal niets", aldus de onderzoekers. Het is niet duidelijk waarom het bloeiritme van de bomen niet meer synchroon is. "Mogelijk dat de klimaatverandering een rol speelt. De vele extreme weersomstandigheden verzwakken de beuken."
loading

POPULAIR NIEUWS

148758709_m

Als je vaak deze Japanse lekkernij eet, is de kans dat je vroeg sterft veel hoger

ANP-537470721

Orkaan Gabrielle raast richting Europa, wat merken wij daar dit weekend van?

ANP-529080706

Je lievelingskleur zegt meer over wie je bent dan je zou denken

shutterstock_2607505009 (1)

Borstvoeding verandert een kind – genetisch

ANP-530929768

Nederlandse tieners (17) opgepakt voor Russische spionage: ouders in shock

ANP-17399483

Zo krijg je de geur van knoflook of ui van je handen

Loading