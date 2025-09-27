Eikels en beukennootjes op Veluwe vallen dit jaar heel vroeg

WAGENINGEN (ANP) - Door het zeer warme groeiseizoen vallen de eikels en beukennootjes op de Veluwe dit jaar heel vroeg. Onder de zomer- en wintereiken, de inlandse eiken, liggen grote hoeveelheden eikels. De reden daarvoor is de zeer hoge temperatuur gedurende het voorjaar en de zomer, zo melden onderzoekers van de universiteit in Wageningen en de Vereniging Wildbeheer Veluwe op NatureToday.

De hoeveelheid eikels en beukennootjes wordt al tientallen jaren bijgehouden op de Veluwe. Na de bloei wordt geteld hoeveel vruchten er aan de bomen hangen. Dit jaar is het totale aantal eikels en beukennootjes naar schatting 5,4 miljoen kilo. Het is daarmee een meer dan gemiddeld mastjaar. De grote hoeveelheid mast betekent dat er voor veel diersoorten veel voedsel is.

De inlandse eiken zitten met naar schatting 4,7 miljoen kilo eikels ruim boven het gemiddelde van 3,1 miljoen kilo. Het aantal eikels van de Amerikaanse eik en beukennootjes van de Amerikaanse beuk is juist heel laag.

Van de beukenbomen heeft maar 27 procent gebloeid. De helft daarvan zit vol met beukennootjes en de andere helft heeft een gemiddelde dracht. "Ondanks dat het een slecht beukennootjesjaar is, is het wel opvallend dat er voor het dertiende jaar op rij beukennootjes zijn. Vroeger waren er het ene jaar beukennootjes en het jaar erop helemaal niets", aldus de onderzoekers. Het is niet duidelijk waarom het bloeiritme van de bomen niet meer synchroon is. "Mogelijk dat de klimaatverandering een rol speelt. De vele extreme weersomstandigheden verzwakken de beuken."