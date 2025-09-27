Márquez dichter bij MotoGP-titel na tweede plek in sprintrace

MOTEGI (ANP/AFP) - Motorcoureur Marc Márquez is na zijn tweede plek in de sprintrace voor de Grote Prijs van Japan weer een stap dichter bij zijn zevende wereldtitel in de MotoGP. De 32-jarige Spanjaard haalde 9 punten binnen voor het klassement, terwijl zijn broer en rivaal Alex Márquez 0 punten scoorde met zijn tiende plaats. De Italiaan Francesco Bagnaia won de sprintrace.

Marc Márquez is voor het eerst sinds 2019 wereldkampioen als hij dit weekend eindigt met 3 punten meer dan zijn broer Alex Márquez. Daarvoor heeft Marc Márquez genoeg aan een tweede plek in de hoofdrace van zondag, ook als zijn broer wint.

De WK-leider begint die mogelijk beslissende race als derde, Alex Márquez als achtste.