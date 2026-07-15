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Eindhoven en Defensie maken excuses voor nasleep Herculesramp

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 18:50
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EINDHOVEN (ANP) - De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Herculesramp. Dertig jaar geleden stortte een Belgisch militair vliegtuig neer op Vliegbasis Eindhoven, 34 van de 41 inzittenden overleefden dat niet. Nadien was er veel onduidelijk over hoe de ramp heeft kunnen gebeuren.
Burgemeester Jeroen Dijsselbloem opende de herdenking op de vliegbasis. Daarna volgden toespraken van meerdere nabestaanden, legden overlevenden bloemstukken en was er een moment van stilte.
Dijsselbloem stond stil bij het grote leed van de nabestaanden. In zijn rol als burgemeester sprak hij spijt uit over de gang van zaken na de ramp. Hij benoemde onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. "Het is juist belangrijk dat we er met elkaar over praten", zei hij.
Ook André Steur, Commandant Lucht- en Ruimtestrijdkrachten, maakte excuses namens Defensie.
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