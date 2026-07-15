EU accepteert plan van platform X om transparanter te worden

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie is akkoord gegaan met een plan van socialemediaplatform X om te voldoen aan de transparantieregels onder de Europese wet inzake digitale diensten (DSA). Het landenblok legde het socialemedianetwerk van Elon Musk vorig jaar een boete op van 120 miljoen euro voor het overtreden van die digitale regels.

"De Europese Commissie heeft het actieplan van X goedgekeurd om te voldoen aan de transparantieverplichtingen en de toegang voor onderzoekers tot gegevens onder de Digital Services Act", schrijft de Europese Commissie woensdag in een verklaring.

X kreeg de boete onder meer omdat het platform volgens de Commissie niet transparant genoeg was in zijn advertentiedatabank, die niet goed doorzoekbaar en betrouwbaar is. Daardoor is het bijvoorbeeld niet makkelijk zoeken naar neppe politieke advertenties die rondgaan op het platform. Ook kregen onderzoekers niet genoeg toegang tot gegevens van het bedrijf die openbaar zouden moeten zijn.