Eis 15 jaar cel en tbs onderwijsassistent voor kindermisbruik

DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Wesley W. uit Helmond, voor het jarenlang seksueel misbruiken van jonge kinderen. W. deed dat over een periode van tien jaar, als oppas bij mensen thuis en later als onderwijsassistent op een basisschool in zijn woonplaats. Het jongste slachtoffer was twee jaar oud, het oudste tien. De verklaringen van de kinderen "gaan door merg en been", aldus de officier van justitie in de onderbouwing van haar strafeis.

W. heeft vrijwel alle feiten op de aanklacht bekend. Hij heeft ook beeldmateriaal gemaakt van het misbruik. Volgens de officier ging hij "berekenend" te werk, ging hij steeds verder en nam hij steeds grotere risico's.

Volgens het OM heeft W. zich vanaf zijn vijftiende aan jonge kinderen vergrepen. Hij had hulp moeten zoeken, aldus de officier. In plaats daarvan "dompelde hij er zich volledig in onder; hij ging niet op zoek naar hulp, hij ging op zoek naar kinderen."