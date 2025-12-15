Handballers met combinatie van talenten en ervaren spelers op EK

ARNHEM (ANP) - Bondscoach Staffan Olsson van de Nederlandse handballers heeft voor het EK van volgende maand een selectie samengesteld met talenten en ervaren krachten. "De combinatie van spelers die hun sporen al hebben verdiend en jonge mannen die zich willen bewijzen, maakt dit een interessante selectie", zei de Zweed.

"Ik heb veel vertrouwen in deze groep", vertelde Olsson maandag in een persbericht van de bond. "Ik kijk ernaar uit om samen toe te werken naar het Europees kampioenschap, met de Golden League als belangrijke graadmeter in onze voorbereiding op Malmö."

Kay Smits maakte afgelopen week bekend dat hij uit voorzorg het EK overslaat. Oranje neemt in aanloop naar het EK deel aan de Golden League, een vriendschappelijk toernooi in Almere met Noorwegen, Denemarken en tijdens de komende editie Griekenland. Nederland speelt op het EK in de voorronde tegen Zweden, Kroatië en Georgië in het Zweedse Malmö. Het toernooi begint op 15 januari.