Eis: 4,5 jaar cel tegen chauffeur voor ongeluk Nieuw-Beijerland

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 4,5 jaar cel en een rijverbod van zeven jaar geëist tegen de Spaanse vrachtwagenchauffeur die op 27 augustus 2022 inreed op een barbecuefeest van de ijsclub in Nieuw-Beijerland. Bij het ongeluk kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een ongeboren kind. Ook raakten zeven mensen gewond.

Het OM verwijt Juan C. S. dat hij in de vrachtwagen reed terwijl dat niet mocht vanwege zijn epilepsie. Ook had hij zijn medicijnen niet op de juiste manier ingenomen en zou hij cocaïne hebben gebruikt, maximaal 48 uur voor het ongeluk, terwijl de chauffeur was gewezen op de gevaren daarvan, aldus het OM.