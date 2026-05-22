Eis: cel voor belagen politie met vuurwerk bij rellen IJsselstein

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag tien maanden celstraf geëist tegen twee mannen uit IJsselstein voor hun rol in het bestoken van agenten met vuurwerk. Dat gebeurde begin mei tijdens rellen over de komst van een asielzoekerscentrum in de Utrechtse plaats. Voor de jongste verdachte eiste het OM dat vier van de tien maanden voorwaardelijk zouden worden opgelegd.

Agenten werden in de nacht van 2 op 3 mei beschoten met een Romeinse kaars met 380 shots. "Een op hol geslagen machinegeweer", aldus de officier. Een agent raakte hierdoor gewond, omdat er vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte.

Verdachte Michel van D. (41) zegt dat hij het vuurwerk had meegenomen. Volgens het OM heeft hij verdachte Ralph H. (20) vervolgens "opgenaaid" om het af te steken. H. heeft bekend dat hij dit heeft gedaan en ermee op de politie heeft geschoten.

De verdachten kwamen niet om vreedzaam te demonstreren, zei de officier van justitie. "Ze kwamen om te verzieken, te vernielen en anderen geweld aan te doen."