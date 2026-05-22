ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eis: cel voor belagen politie met vuurwerk bij rellen IJsselstein

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 14:06
anp220526154 1
UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag tien maanden celstraf geëist tegen twee mannen uit IJsselstein voor hun rol in het bestoken van agenten met vuurwerk. Dat gebeurde begin mei tijdens rellen over de komst van een asielzoekerscentrum in de Utrechtse plaats. Voor de jongste verdachte eiste het OM dat vier van de tien maanden voorwaardelijk zouden worden opgelegd.
Agenten werden in de nacht van 2 op 3 mei beschoten met een Romeinse kaars met 380 shots. "Een op hol geslagen machinegeweer", aldus de officier. Een agent raakte hierdoor gewond, omdat er vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte.
Verdachte Michel van D. (41) zegt dat hij het vuurwerk had meegenomen. Volgens het OM heeft hij verdachte Ralph H. (20) vervolgens "opgenaaid" om het af te steken. H. heeft bekend dat hij dit heeft gedaan en ermee op de politie heeft geschoten.
De verdachten kwamen niet om vreedzaam te demonstreren, zei de officier van justitie. "Ze kwamen om te verzieken, te vernielen en anderen geweld aan te doen."
loading

POPULAIR NIEUWS

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

gmc-yukon-2831792_1920

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

ANP-3635926

We poepen ons hele leven al verkeerd: ’Wegwezen als je date éénlaags-toiletpapier gebruikt’

Scherm­afbeelding 2026-05-22 om 06.54.41

Republikeinse opstand tegen Trumps belastingdeals

shutterstock_2666773823

Als je een huis wilt kopen, kun je beter opschieten: de hypotheekrente stijgt

Loading