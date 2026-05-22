Jetten spreekt desgevraagd over een asielcrisis

DEN HAAG (ANP) - Op de vraag of op dit moment sprake is van een asielcrisis, kan Rob Jetten bevestigend antwoorden. "Ik denk ook dat het een crisis is. Want als je 's avonds om half elf nog aan de telefoon hangt om te kijken of je mensen nog ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie", aldus de premier bij zijn wekelijkse persconferentie.

Deze week heeft Jetten naar eigen zeggen hierover contact gehad met 25 gemeenten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel voelde zich de afgelopen dagen genoodzaakt om mensen te weigeren. Telkens werden op het laatste moment bedden geregeld voor asielzoekers die het terrein niet op mochten.