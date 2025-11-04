Eis celstraf voor verlaten van dodelijke crash na diefstal kluis

ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van zes maanden geëist tegen de 20-jarige Houdaifa L. uit Utrecht voor het verlaten van de plek van een dodelijk ongeluk. Bij de crash op 3 oktober vorig jaar op de A50 bij het knooppunt Valburg kwamen twee 21-jarige mannen uit Utrecht om het leven. Een 25-jarige man uit Oss raakte zwaargewond. De auto vervoerde een grote kluis die was gestolen uit een autobedrijf in Vaassen.

De politie vond de gecrashte auto 's nachts onderaan het talud. De auto was door de vangrail gereden. Rond het wrak lagen drie mannen die bivakmutsen en zwarte handschoenen droegen. De politie vermoedt dat de auto met hoge snelheid uit de bocht is gevlogen. DNA van L. is gevonden op de airbag aan de passagierszijde. Hij is aangehouden na een match in een Duitse DNA-databank.

De Utrechter was niet aanwezig bij zijn strafzaak. Hij stuurde de rechtbank kort voor de zitting een schriftelijke verklaring. Daarin ontkent L. dat hij bij de inbraak aanwezig was. Hij stelt later in de auto te zijn ingestapt, niet wetende dat er een kluis in lag, samen met inbrekerswerktuig en gestolen kentekenplaten.

Getuigenverklaring

L. stelt dat hij na de crash wakker werd in een weiland. Een bewoner van een nabijgelegen boerderij verklaarde dat er om 07.15 uur een gewonde man zijn erf op kwam lopen, die wilde bellen. De politie heeft vergeefs gezocht met een helikopter en speurhonden.

Het onderzoek naar de auto en de inbraak is beperkt geweest door capaciteitsgebrek bij de politie, gaf de officier van justitie toe. De advocaat van de verdachte pleitte voor vrijspraak, omdat zijn cliënt niet de bestuurder was. De officier bracht daartegenin dat alle betrokkenen bij een auto-ongeluk wettelijk verplicht zijn hulp te bieden.