Eis: negen jaar cel voor verkrachten vriendin in Zeeland

MIDDELBURG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag negen jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van zeven verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Hij zou haar zelf hebben verkracht en haar hebben laten verkrachten door vijf vrienden van hem. Tegen drie van hen eiste het OM drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De vrouw was bij het begin van hun relatie 17 jaar. De N. is vijftien jaar ouder dan zij. "Hij bood haar aan om seks mee te hebben, zonder dat zij hier zelf inspraak over had", aldus de officier van justitie.

De ouders van het slachtoffer deden kort nadat hun dochter en De N. een relatie kregen een melding bij Veilig Thuis, omdat zij bang waren dat hij haar onder druk zette en dat hij haar drugs gaf. Veilig Thuis concludeerde dat het een 'zorgelijke relatie' was, maar dat zij niets konden doen omdat het meisje destijds bijna meerderjarig was.

Geen aangifte

"Als 17-jarige ben je seksueel volwassen, maar dat betekent niet dat je niet misbruikt kan worden", aldus de officier. "Het is ongelofelijk als je zogenaamde partner je blootstelt aan zoveel seksueel geweld. Het is vreselijk dat zij dit heeft moeten ondergaan en dat zoveel andere mannen daaraan hebben meegedaan." De N. zei dat hij de vrouw nooit tot seks met hem of anderen heeft gedwongen.

Twee van de zes mannen door wie het slachtoffer zou zijn verkracht, worden niet vervolgd. Tegen een van hen deed zij geen aangifte, omdat hij, zo is ook het standpunt van justitie, tot de verkrachting werd gedwongen door De N. Over de ander zei de officier dat zij nu inzag dat hij wel vervolgd had kunnen worden, maar dat zij die keuze destijds anders had gemaakt.