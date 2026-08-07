ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spaanse politie rolt grote smokkelbende op, 78 arrestaties

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 12:02
anp070826111 1
MADRID/DEN HAAG (ANP/AFP) - De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde.
De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje, aldus de EU-politiedienst. De winst uit alleen al de smokkel van migranten wordt geschat op meer dan 24 miljoen euro.
Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Zij moesten elk tot 12.000 euro betalen voor de overtocht, die door de Spaanse politie als "levensgevaarlijk" wordt omschreven. Volgens de politie zaten migranten met zo'n vijftig man opeengepakt op een boot en werden ze soms vastgebonden om te voorkomen dat ze overboord zouden vallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

ANP-555619474

Jouw Bol-gegevens staan al drie maanden op het darkweb en je hoorde het pas deze week

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

Loading