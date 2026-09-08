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Eisen tot dertig jaar cel en tbs voor misbruik oppaskinderen

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 18:00
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UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Utrecht respectievelijk dertig en twintig jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en zijn ex-vrouw Evertje van E. (34) voor het honderden malen ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB.
Het misbruik strekt zich over meerdere jaren uit. De kinderen varieerden in leeftijd van 0 tot 10 jaar; het ging om vijf meisjes en een jongetje. Vier meisjes waren kinderen van een goede vriendin van Van E., de andere twee waren een zoon en een dochter van haar broer.
De beide verdachten werden begin 2025 enige tijd na elkaar opgepakt.
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