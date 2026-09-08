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Brennan sprint naar vierde ritzege in Vuelta

Sport
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 17:35
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LA RÁBIDA (ANP) - Matthew Brennan heeft zijn vierde ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma - Lease a Bike was dinsdag in de zestiende etappe met afstand de beste in de massasprint. De Fransman Bryan Coquard werd voor de tweede keer deze Vuelta tweede achter Brennan. De Belg Vito Braet werd derde. Het is de vijfde etappezege voor Visma - Lease a Bike in deze Ronde van Spanje.
De zestiende etappe van 181 kilometer van Cortegana naar het klooster La Rábida nabij Huelva verliep overzichtelijk. Er was een kopgroep van vijf renners, maar de sprintersploegen hielden het gat onder controle. In de sprint werd Brennan gelanceerd door zijn ploeggenoot en groenetruidrager Wout van Aert. De Belg werd zelf nog zesde in de daguitslag.
De Nederlander Timo Roosen stapte gedurende de etappe af. Zijn ploeg Picnic PostNL heeft daardoor nog maar vier renners over in de Vuelta.
Algemeen klassement
De top van het algemeen klassement blijft ongewijzigd. De Spanjaard Enric Mas draagt de rode trui. Hij wordt op 2.06 minuten gevolgd door de Oostenrijker Felix Gall en op 2.10 minuten door Primož Roglič uit Slovenië. De groene puntentrui zit stevig om de schouders van de Belg Wout van Aert. In het bergklassement leidt de Colombiaan Santiago Buitrago. De Brit Oscar Onley draagt de jongerentrui.
De Vuelta is in de laatste week aanbeland. Na de vlakke etappe van woensdag naar Sevilla staat het peloton nog een individuele tijdrit en twee bergetappes te wachten. De slotetappe is zondag met start en finish in Granada.
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